Hıncal Abi'nin (Uluç) medya yazıları da keyifle okunuyor. Duayen bir köşe yazarı olduğu için eleştirisi de, övgüsü de merak uyandırıyor. Ama Hıncal Abi bazen medya yazılarını abartıyor.

Örneğin önceki gün yazdığı 'Ahmet Hakan'a neler oluyor?' başlıklı neredeyse yarım sayfa büyüklüğündeki destansı yazı, bu abartının en taze örneğiydi. Meğer daha önceki uzun Ahmet Hakan yazıları artçı şoklarmış!

HINCAL ABİ NE YAZDI?

Hakan bile genel yayın yönetmeni olduğu gazetesinde, kendisi ya da gazetesi hakkında bu kadar uzun yazmamıştır! Hıncal Abi, Hakan'ı eleştirirken bile onun buram buram Hürriyet reklamı kokan yazısını kendi köşesine kopyalamıştı.

Hıncal Abi sanki, güya 'büyük değişimi' Hürriyet'in yazı işleri toplantı masasından takip ediyormuş gibi bir algı yarattı.

Evet, Hıncal Abi'nin yazılı basın geleneğine sahip çıkmasını anlıyorum ama sonuçta Hakan gazetesi hakkında yapılan dedikoduları çok ciddiye alıp, biraz da panikleyerek ortaya karışık bir Hürriyet güzellemesi yazmıştı, kendi kısacık dönemini övmüştü. Hıncal Abi de bu yazıyı sanki büyük bir medya olayıymış gibi algıladı galiba.

AHMET HAKAN'IN SABAH YAPTIĞI İLK İŞ...

Eminim sabah Ahmet Hakan'ın ilk işi Hıncal Abi'nin yazısını patronuna mesaj atmak olmuştur.

Hatta bahse varım Ahmet Hakan'ın her sabah ilk yaptığı şey "Acaba Hıncal Abi bugün benim için ne yazdı?" diye bakmak oluyordur!

Görüyorsun ya Hıncal Abi aslında senin ne yazıp, ne yazmadığın bile ne kadar değerli!

'Hürriyet basının amiral gemisidir' söylemini bir kenara bırakmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Hürriyet uzunca bir süredir gündem belirleyemiyor.

Gündemi artık Sabah gazetesinin manşetleri belirliyor. Sabah okuru olmayanlar bile "Acaba ne yazdılar, ne manşet attılar" diye Sabah'a bakıyor!

Sabah internet sitesinin ise okuyucu trafiği çok yüksek. Açıkçası Hürriyet bu dönemi eski patronun dijitale, internete yaptığı büyük yatırımın kaymağını yiyerek geçiriyor!

Hıncal Abi bak yine Hürriyet'i yazdık senin yüzünden! Biz de yazmasak konuşan olmayacak!

Hıncal Abi dost acı söyler; emin ol Ahmet Hakan bile kendi köşe yazılarının lezzetini kaybetmesini senin kadar ciddiye almıyordur!

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