Decathlon'a neden boykot var? Decathlon hangi mesajı paylaştı?

Decathlon Türkiye olarak; din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim fark etmeksizin, herkesin kendini ifade edebileceği ve kendi olabileceği bir ortama sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Başka türlüsünü de zaten düşünemiyoruz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de yer aldığı üzere, "Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğralar

Hiçbir şirket, birey, hatta hiçbir kuvvet, bu hakkı kişilerin elinden alamaz.