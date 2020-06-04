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    • 04.06.2020 18:14
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    'da terör örgütü 'ya ait makinalı silah ele geçirildi!

    'ın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgtü 'ya ait makinalı tüfek, el dürbünü, lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    PKK'ya ait makinalı silah ele geçirildi!

    'ın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgtü 'ya ait makinalı tüfek, el dürbünü, lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün, PKK/ terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Güroluk Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, plastik bidon içerisinde toprağa gömülmüş 1 makinalı tüfek, 1 gündüz el dürbünü, 1 lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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