SPOR SALONLARI

Spor salonlarında maske kullanımı... Spor yaparken maske takmanın riskleri olduğu için eleştirilen bir kuraldı bu. Buna ilişkin bir düzenleme var. 'Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştıracağı için maske takılmayabilir.' deniliyor. 'Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar sırasında kullanılmak üzere kişinin yanında maske bulundurmalıdır.' ifadesi de bu düzenlemede yer alıyor. Spor salonları için N95, FFP2 gibi yüksel filtreli maskeler ise önerilmiyor.