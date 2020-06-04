Taşıyıcı anne nedir? Taşıyıcı anne nasıl oluyor? Taşıyıcı annelik yasal mı? Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olacağını duyurmasının ardından taşıyıcı anne nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Taşıyıcı anne nasıl oluyor? Sistem olarak tüp bebek ile benzerlikler taşıyan bu annelik türünün yasal olup olmadığı da çokça tartışılıyor. İşte, taşıyıcı annelik hakkında merak edilenler!
TAŞIYICI ANNE NEDİR?
Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine deniyor. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyon oluşturuluyor. Bu embriyonlar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.
Taşıyıcı annelik bir üreme yöntemidir. Bu yöntem ile bir kadın bir çifte ait bebeği dünyaya getirir. Bunun için labaratuarda çifte ait döllenmiş yumurta taşıyıcı anneye yerleştirilir.
Bu uygulama genel olarak çocuk sahibi olmak isteyen ancak sağlık sebeplerinden ötürü bunu gerçekleştiremeyen kişilerin seçtiği bir yöntemdir.
İki çeşit taşıyıcı annelik modeli mevcut:
- İlki ve daha genel olarak uygulananı taşıyıcı annenin ebeveyn olmak isteyen çiftteki kadının veya bir başka yumurta donörünün yumurtası ile hamile olduğu model
- İkinci ise taşıyıcı annenin kendi yumurtasının kullanıldığı ve taşıyıcı annenin aynı zamanda biyolojik anne olduğu model
TAŞIYICI ANNE NASIL OLUYOR?
Taşıyıcı anne olmak; bebeğin rahminizde kaldığı süre boyunca bütün denetimleri kabul etmeniz gereken ve rahminizdeki bebeğe karşı sorumlu olduğunuzu unutmamanız gereken bir dönem olduğu için oldukça zor şartlar ortaya koyar.
Bebeğe rahmini kiralayan kişinin kesinlikle bu işi gönüllü olarak yapması gereklidir. Para almadan değil; gönüllü olarak bunun için sunduğunuz beyanı kabul etmesi gereklidir.
Hamile kalacak kişinin bütün tahlilleri yaptırması ve ilerde bebeğe zarar verebilecek hiçbir hastalığı, bağımlılığı olmaması gereklidir.
Taşıyıcı annenin en son ne zaman gebe kaldığı, ne zaman kürtaj olduğu gibi konulara doğru bilgiler vermesi bebeğin hayatı için önem arz eder.
Taşıyıcı anne olacak kişinin rutin kontroller geçirmesi önemlidir. Taşıyıcı annenin psikolojik olarak bu sürece hazır olması önemlidir.
TAŞIYICI ANNELİK YASAL MI?
Taşıyıcı annelik yöntemi Türkiye'de kanunen yasak olduğu için uygulanamıyor. Türk yasalarına göre doğan çocuğun soy bağı tartışmasız bir şekilde doğumu gerçekleştiren kadına bağlıdır. Yani hukuken doğuran kişi her zaman için çocuğun yasal annesi olarak kabul ediliyor.
Türk hukuku bu noktada Roma Hukuku'nu benimsemiş bulunuyor ve buradaki "mater semper carta es" yani "anne her zaman bellidir" prensibine atıf yapılıyor. Doğumu yapan kadın ile çocuğun arasında genetik bir bağın olmaması ve taşıyıcı annelik konusu Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş değil.