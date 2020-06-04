Taşıyıcı annelik bir üreme yöntemidir. Bu yöntem ile bir kadın bir çifte ait bebeği dünyaya getirir. Bunun için labaratuarda çifte ait döllenmiş yumurta taşıyıcı anneye yerleştirilir.

Bu uygulama genel olarak çocuk sahibi olmak isteyen ancak sağlık sebeplerinden ötürü bunu gerçekleştiremeyen kişilerin seçtiği bir yöntemdir.

İki çeşit taşıyıcı annelik modeli mevcut:

- İlki ve daha genel olarak uygulananı taşıyıcı annenin ebeveyn olmak isteyen çiftteki kadının veya bir başka yumurta donörünün yumurtası ile hamile olduğu model

- İkinci ise taşıyıcı annenin kendi yumurtasının kullanıldığı ve taşıyıcı annenin aynı zamanda biyolojik anne olduğu model