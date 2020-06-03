Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.51'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 4, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 4.83 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 04.06.2020, 04:51:25 TSİ
Enlem : 36.9466 N
Boylam : 27.3843 E
Derinlik : 8.77 km
Detay : https://t.co/bZHddOSlqg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin yerin 8.77 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.06.04 04:51:24 36.9523 27.3817 11.8 -.- 3.6 3.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.04 04:46:43 38.4038 38.8087 8.9 -.- 2.2 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2020.06.04 02:53:40 36.8062 28.1295 27.2 -.- 1.3 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.06.03 22:09:40 35.1438 32.9915 3.7 -.- 2.5 -.- KIBRIS-GUZELYURT İlksel
2020.06.03 22:03:36 40.5168 34.9035 21.5 -.- 2.0 -.- YAYDIGIN-(CORUM) İlksel
2020.06.03 22:01:52 39.1162 29.1272 9.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.06.03 19:40:02 37.3445 35.9650 8.8 -.- 1.4 -.- AKOVA-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.06.03 18:24:58 35.4915 26.7592 7.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 18:23:08 35.4827 26.7462 9.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 18:19:51 36.9840 27.7432 9.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 17:42:12 37.2815 35.9723 20.0 -.- 1.8 -.- KERIMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.06.03 16:45:09 40.6493 35.3527 8.1 -.- 2.4 -.- MAHMUTLU-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2020.06.03 16:11:10 40.5370 34.8980 7.3 -.- 3.9 3.9 CELILKIRI-(CORUM) İlksel