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    • 04.06.2020 05:29
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    'nın ilçesinden korkutan | , Kandilli son depremler

    Son dakika haberi... Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.51'de 'nın ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Muğla'da korkutan deprem!

    Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.51'de 'nın ilçesinde 3,6 büyüklüğünde meydana geldi.


    Depremin yerin 8.77 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.06.04 04:51:24 36.9523 27.3817 11.8 -.- 3.6 3.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2020.06.04 04:46:43 38.4038 38.8087 8.9 -.- 2.2 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
    2020.06.04 02:53:40 36.8062 28.1295 27.2 -.- 1.3 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
    2020.06.03 22:09:40 35.1438 32.9915 3.7 -.- 2.5 -.- KIBRIS-GUZELYURT İlksel
    2020.06.03 22:03:36 40.5168 34.9035 21.5 -.- 2.0 -.- YAYDIGIN-(CORUM) İlksel
    2020.06.03 22:01:52 39.1162 29.1272 9.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
    2020.06.03 19:40:02 37.3445 35.9650 8.8 -.- 1.4 -.- AKOVA-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
    2020.06.03 18:24:58 35.4915 26.7592 7.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2020.06.03 18:23:08 35.4827 26.7462 9.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2020.06.03 18:19:51 36.9840 27.7432 9.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2020.06.03 17:42:12 37.2815 35.9723 20.0 -.- 1.8 -.- KERIMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
    2020.06.03 16:45:09 40.6493 35.3527 8.1 -.- 2.4 -.- MAHMUTLU-MERZIFON (AMASYA) İlksel
    2020.06.03 16:11:10 40.5370 34.8980 7.3 -.- 3.9 3.9 CELILKIRI-(CORUM) İlksel

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