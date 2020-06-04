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    • 04.06.2020 18:19
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    Son dakika: 'nün mahrem imamı 'e hapis cezası

    Son dakika haberine göre, Ankara'da, /PDY mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi , 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis cezası

    Ankara'da, /PDY mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi , 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Ankara 25'inci 'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Erçil ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Erçil, suçlamaları kabul etmedi.

    SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
    Mahrem imam olmadığını ve kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' olmadığın iddia eden sanık Erçil, kimseye sınavdan önce Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını da göndermediğini söyledi. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Erçil'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin de devamını hükmetti.

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamı Ramazan Erçil'e 12 yıl hapis cezası
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