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    • 05.06.2020 03:10
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    Son dakika: 'daki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    Erzincan'daki terör saldırısında flaş gelişme

    'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



    Haberler Güncel Son dakika: Erzincan'daki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı
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