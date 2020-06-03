Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin denetimlerini arttırdığı semtte, kafelerdeki masalara dezenfektanlar konulurken, masa düzenlemesinin de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapıldığı görüldü.

Beşiktaş Çarşısı esnafı ise normalleşme sürecinin ikinci gününde de siftahsız dükkan kapadıklarından şikayet ettiler.

Beşiktaş'tan sonraki durağımız Nişantaşı'nda da birçok işletmenin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yaptıklarını yerinde görüldü.

Abdi İpekçi Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları nedeniyle, birçok restoran ve mekanın henüz açılmadığı semtte, bazı kafelerdeki masa standardının 1.5 metre kriterinden uzak olduğu dikkatimizden kaçmadı.