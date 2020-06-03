Son dakika: İletişim Başkanlığı kirli işbirliğini deşifre etti: ABD'deki şiddeti körükleyen Antifa kimdir, nedir?

◾ABD kamuoyunun bir kısmı tarafından ülke genelindeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor.



◾ABD'de terör örgütü olarak tanınması tartışılıyor.



◾Suriye'de çekilen fotoğraflar terör örgütü PKK/YPG ile bağlarını ortaya koyuyor.



👇Antifa kimdir, nedir? pic.twitter.com/YxsxdVcGCb — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 3, 2020

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki şiddeti körükleyen ve Suriye'de çekilen fotoğraflarla terör örgütü PKK/ YPG ile bağları ortaya çıkan Antifa'nın kim olduğuna dair infografik yayınladı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada,

◾ABD'de terör örgütü olarak tanınması tartışılıyor.

◾Suriye'de çekilen fotoğraflar terör örgütü PKK/YPG ile bağlarını ortaya koyuyor.

Antifa kimdir, nedir?" ifadelerini kullandı.





ABD Başkanı Trump'ın "Antifa terör örgütü olarak tanınacaktır" sözlerinin ardından gözler söz konusu örgüte çevrildi. ABD sokaklarını yangın yerine çeviren Antifa, dünya kamuoyunun gündemine oturdu.







PKK/YPG TARAFINDAN EĞİTİLİYORLAR

Tam adı Anti-Faşist Hareket olan grubun üyelerinin PKK/YPG tarafından yetiştirildiği ortaya çıktı. Terör örgütü tarafından eğitilen Antifa üyeleri, ülkeler içindeki ayaklanmalarda sokaklar savaş alanına çevirmek için görevlendirilmiş durumda.

2000'li yılların başında kabuğuna çekilen Antifa, 2017 itibarıyla yeniden ve daha radikal olarak sokaklara indi. Terör örgütü tarafından eğitilen Antifa, silahlı direnişi savunan aşırı solcuları cephelerine çekmeye başladı.





Ülkeler içinde çıkan eylemlerde kullanılmak için eğitilen militanların Suriye'deki görüntüleri gündeme oturdu.

SURİYE'DEKİ GÖRÜNTÜLER GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

ABD'deki ırkçı bir polisin siyahi George Floyd'u öldürmesiyle başlayan protestolar, sokak savaşlarına döndü. İş yerleri yağmalandı, evler ve araçlar ateşe verildi.

ABD sokaklarında terör estiren Antifa, ülkenin başkanı Trump tarafından 'terör örgütü' olarak yorumlandı. Gerçekler ise Suriye'deki PKK/YPG tarafından alınan eğitim sırasında çekilen fotoğrafların ortaya çıkmasıyla belli oldu.