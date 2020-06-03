3 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları için gündüz saatlerinden itibaren süren bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba günleri yapılan Şans Topu'nda bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 3 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. İşte kazanan numaraların listesi...
3 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 - 7 - 9 - 23 - 32 ve +1
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu oyununun 989. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 356 bin 785 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi 5 bin 754 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 438 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 125 kişi 38 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 277 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 30 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 573 kişi 6 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 136 bin 764 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, Amasya'nın Merzifon ve Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.