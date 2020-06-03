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    • 03.06.2020 14:39
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    Son dakika: 'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin ’de yer aldığı belirlendi

    Son dakika haberi... İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs 2020 tarihinde, Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle ’de yer aldığı belirlendi.

    Gri Liste’ye bir çizik daha!
    Etkisiz hale getirilen teröristin, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten Mazlum Garzan kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.



    Ayrıca, 2019 yılında Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yapılan DNA testi sonucunda; 'de yer alan sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova Alan sorumlusu Serhat kod adlı Ahmet Korhan olduğu belirlendi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste’de yer aldığı belirlendi
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