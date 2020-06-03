Havadan drone ve helikopterlerle havadan yapılan trafik kontrollerinde bu yılın 5 ayında 25 bin 821 trafik kural ihtilali tespit edilerek idari ve cezai işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlaller ile şehir içi kara yollarında kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeme ihlallerinin önlenmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde helikopter ve drone ile havadan trafik denetimleri yapıyor.
Bu kapsamda 5 aylık süreçte yapılan denetimlerde, helikopterle 522 saat uçuş yapılarak 3 bin 170, drone türü hava taşıtlarıyla 3 bin 946 saat uçuş yapılarak 22 bin 651 trafik kural ihlali tespit edildi. Kural ihlallerine karşılık gerekli yaptırımların uygulandığı kaydedilen Emniyet Genel müdürlüğü açıklamasında havadan trafik denetimlerinin sürekli olacağı ifade edildi.