



Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlaller ile şehir içi kara yollarında kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeme ihlallerinin önlenmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde helikopter ve drone ile havadan trafik denetimleri yapıyor.