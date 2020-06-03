İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurmuştu. Gelen son dakika haberlerine göre, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

T.C İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." açıklaması yapıldı.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.