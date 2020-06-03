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    • 03.06.2020 14:04
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    Son dakika: 'te 2 daha etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberlerine göre, ’te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 daha etkisiz hale getirildi.

    Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

    ı Süleyman Soylu, kırsalında 2 in etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurmuştu. Gelen son dakika haberlerine göre, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    T.C İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." açıklaması yapıldı.

    Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

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