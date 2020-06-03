MSÜ sınav giriş belgesi alma! MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ giriş yerleri nasıl öğrenilir?

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.



2020 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?



Milli Savunma Bakanlığının (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde üzerinden yapılacak.

2020-MSÜ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU



Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.

1. 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.