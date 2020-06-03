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    • 03.06.2020 13:38
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    'daki 'na dikilen beton hançer yıkılıyor

    ’nın ’nde bulunan ’nün eşsiz koyu ’nda beton yapılaşma bu kadarına pes dedirtmişti. Muhteşem doğanın içerisine yapılan beton binanın İstanbullu işadamı C.E.’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım kararı verilen kaçak yapı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapının yıkımına şu anda başlandı.

    Muhteşem koya dikilen beton hançer yıkılıyor

    'nın 'nde bulunan 'nün eşsiz koyu 'ndaki beton bina muhteşem doğaya bir hançer gibi saplanmıştı. 300-400 yıllık zeytinlikleriyle meşhur köyde bulunan muhteşem doğal güzellikteki koyda beton bir binanın yapım aşamasında olması hayrete düşürmüştü

    Karşı konulmaz doğası ve eşsiz koyları olan Mazı Köyü'nün en harika koyu olan Molla İbrahim Koyu'nda yapılan yapılaşma vatandaşı isyan ettirmişti. 'Katliam' olarak nitelendirilen bu yapılaşma için 'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenen vatandaşlar betonlaşmanın durmasını istemişti.

    BETONLAŞMA 2014'TE BAŞLAMIŞ
    Edinilen bilgiye göre, Molla İbrahim Koyu'ndaki binanın sahibi İstanbullu işadamı C.E… İşadamı bu arsayı 2014 yılında Gökbel'den Hamdi K. isimli bir şahıstan satın almış…

    Aynı yıl arsanın avlusuna taş duvar yapılmaya başlandığı, ardından da binanın yapımına başlandığı öğrenilmişti. Bina ile ilgili zabıtanın tutanak tuttuğu, yıkım kararının olduğu, fakat halen bir işlem yapılmadığı belirlenmişti.

    YIKIM BAŞLADI
    Konunun gündeme getirilmesinin ardından kaçak yapının 3 Haziran günü yıkılmasına karar verilmişti. Belediye ekipleri 3 Haziran'da bölgeye giderek yıkımı gerçekleştirecekti.

    Bugün ise yıkım başlatıldı. Yıkımın villanın sahibi tarafından yapıldığı öğrenildi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ-SABAH

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