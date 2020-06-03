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    • 03.06.2020 13:51
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    Firari ’cü ’dan alçaklık! 'deki karışıklığa sevinip "Darısı 'un başına" dedi!

    ’de yaşayan firari ’cü , ülkede yaşanan sokak olaylarıyla olaylarıyla ilgili tweetlerinde ’da kargaşa çıkması özlemini dile getirdi. Uslu, Twitter hesabından “Gece saat 11 binlerce insan adaletsizliği ediyor. Darısı Şangay, , Kahire ve elbette İstanbul’un başına...” dedi

    Firari FETÖ’cü Emre Uslu’dan alçaklık!

    Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından dün gece de sokak hareketleri devam etti. Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarının da bu sokak hareketlerine katılması dikkat çekti.

    "DARISI İSTANBUL'UN BAŞINA" DEDİ
    Firari FETÖ'cü , 'den iletiler atmaya devam etti. Uslu, ABD'de yaşanan sokak olaylarıyla ilgili tweetlerinde 'da kargaşa çıkması özlemini dile getirdi.

    Emre Uslu, Twitter hesabından "Gece saat 11 New York binlerce insan adaletsizliği protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına..." dedi.

    DAMLA KAYA-SABAH

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