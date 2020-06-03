davasındadevletin gizli belgeleriniyayınladı. Almanya'yasığındı. Her fırsattaTürkiye'yi karaladı.Bodrum'daki lüksÇevre ve ŞehircilikMüdürlüğü villanın kaçakolan yüzme havuzu,asma balkon ve çardakkısımlarınında İstanbulLevent'teki SİT alanındabulunanvillasına kaçak inşaatyaptığı belirlendi.basit onarımyapacağını söylemesinerağmen evinigeçirdi.393 metrekare olan villayı12 metre daha genişletti!Toplamyükseltti. Lüks villaya birde bodrum kat ilave etti!