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    • 03.06.2020 Gazete
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    'ın kaçak villası için yıkım kararı çıktı!

    , vatan hainliğinde sınır tanımadı. Bodrum’a kaçak villa yaptırdı. Lüks ev için yıkım kararı çıktı. Öte yandan kaçak yapıdan geri kalmadı. Levent’teki lüks villasına bodrum kat ekleyip 12 metre genişlettiği anlaşıldı.

    Yıkılacak 'can'ım!
    Firari , MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini yayınladı. Almanya'ya sığındı. Her fırsatta Türkiye'yi karaladı. Bodrum'daki lüks villası ise kaçak çıktı! Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü villanın kaçak olan yüzme havuzu, asma balkon ve çardak kısımlarının 11 Haziran'da yıkılacağını açıkladı.



    UÇUK KAÇAK
    Gazeteci Soner Yalçın'ın da İstanbul Levent'teki SİT alanında bulunan 30 milyon liralık villasına kaçak inşaat yaptığı belirlendi.





    Beşiktaş Belediyesi'ne basit onarım yapacağını söylemesine rağmen evini kapsamlı bir inşaattan geçirdi. 393 metrekare olan villayı 12 metre daha genişletti!



    Toplam 405 metrekareye yükseltti. Lüks villaya bir de bodrum kat ilave etti!



    ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
    Haberler Güncel Can Dündar'ın kaçak villası için yıkım kararı çıktı!
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