Bodrum Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin, aylık 24 bin TL olarak belirlendi. Uzun süredir evde olan sosyetikler ise virüsten korunmak ve en iyi yerleri kapmak için yarışa girdi...
TATİL sezonu açıldı. Fiyatlar katlandı. Bodrum Türkbükü'ndeki lüks bir otelin yeni sezon ücretleri ise ağızları açıkta bıraktı. İki şezlongun günlük fiyatının bin, aylık fiyatının da 24 bin lira olduğu açıklandı. Ayrıca bu rakamlara, oda ve yemeğin dahil olmadığı vurgulandı. Salgın nedeniyle aylardır eve kapanan sosyetik isimler de gün yüzüne çıkmaya başladı.
Birçok isim Corona'dan korunmak ve özel locaları kapmak için otel yetkilileriyle pazarlığa başladı. Ultra lüks yatlar ile özel havuzlu ve iskeleli malikanelere de talep artarken, sosyal mesafe için farklı adımlar atıldı. Gündoğan'daki BVS Bosphorus Resort Hotel&Spa çatısı altındaki Günay Restaurant'ta sahne alacak olan Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan gibi isimlerin odaların balkonlarından izlenebileceği açıklandı.
Sahneyi gören odalara rezervasyon yaptıranların ise 2 bin lira ödeyeceği ve konser sırasında garson hizmeti alabileceği vurgulandı. Öte yandan Maça Kızı bünyesine geçen Halas yatının kiralama bedelinin ise haftalık 120 bin dolar olduğu açıklandı.
YEME İÇMEYE YÜZDE 10 İNDİRİM
İki kişilik aylık 24 bin, günlük bin lira olan paket şöyle:
Maksimum 4 sandalye
Maksimum 3 şezlong
Gün içinde kişi başı ikişer plaj havlusu.
İki kez sıcak-soğuk havlu servisi
11.00-15.00'te meyve tabağı
Yiyecek ve içecek harcamalarında yüzde 10 indirim
Bodrum'daki şirketler, deniz uçağı, deniz taksi ve helikopterler için taleplerde patlama yaşanabileceğini söyledi.