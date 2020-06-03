TATİL sezonu açıldı. Fiyatlar katlandı. Bodrum Türkbükü'ndeki lüks bir otelin yeni sezon ücretleri ise ağızları açıkta bıraktı. İki şezlongun günlük fiyatının bin, aylık fiyatının da 24 bin lira olduğu açıklandı. Ayrıca bu rakamlara, oda ve yemeğin dahil olmadığı vurgulandı. Salgın nedeniyle aylardır eve kapanan sosyetik isimler de gün yüzüne çıkmaya başladı.