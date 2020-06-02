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    • 02.06.2020 08:02
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    : ’de u: 3 gözaltı

    haberine göre 'de polis ekipleri tarafından düzenlenen unda 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri de korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giyerek, eldiven ve maske takarak önlem aldı.

    Kayseri’de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
    Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ş.H., B.K. ve B.K.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



    Öte yandan, polis ekipleri de korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giyerek, eldiven ve maske takarak önlem aldı.
    Haberler Güncel Son dakika: Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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