Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun diplomasi trafiği! En çok görüştüğü lider Putin oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronvirüs salgınının Türkiye'de ilk vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden, normalleşme sürecinin başlangıcı sayılan 1 Haziran'a kadar geçen 82 günlük süreçte yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinde çok sayıda ülke lideri ile telefonda görüştü. Koronavirüs salgını ile mücadelede çalışmaları kapsamında aralarında devlet başkanı, cumhurbaşkanı, emir, kral, sultan, meclis başkanı ve başbakanların bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmesi yapan Erdoğan'ın belirli aralıklarla yaptığı uluslararası görüşmelerde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve koronavirüs salgını ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
PUTİN'LE 4 KEZ GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, ilk ve en fazla görüşmesini Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile (12 Mart, 1 Nisan, 21 Nisan, 18 Mayıs) gerçekleştirdi. Erdoğan, aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kez telefonda konuştu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşen Erdoğan'ın sırasıyla Ukrayna, Bulgaristan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Irak, Ekvator Ginesi, Somali, İran, Pakistan, Türkmenistan, Tunus, Cezayir, Kazakistan cumhurbaşkanları ile görüştü. Ürdün Kralı II. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el- Cabir es-Sabah. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı da görüştüğü diğer isimler oldu. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bu dönemde görüşme yaptı.
Başkan Erdoğan, 17 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla yapılan Dörtü Zirve'ye katıldı. Zirvede, koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Erdoğan, 26 Mart'ta yeni tip koronvirüs gündemiyle toplanan ve 2 saat 15 dakika süren G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne, 10 Nisan'da ise Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü zirvesine video konferansla katıldı.
PUTİN'LE 4 KEZ GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, ilk ve en fazla görüşmesini Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile (12 Mart, 1 Nisan, 21 Nisan, 18 Mayıs) gerçekleştirdi. Erdoğan, aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kez telefonda konuştu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşen Erdoğan'ın sırasıyla Ukrayna, Bulgaristan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Irak, Ekvator Ginesi, Somali, İran, Pakistan, Türkmenistan, Tunus, Cezayir, Kazakistan cumhurbaşkanları ile görüştü. Ürdün Kralı II. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el- Cabir es-Sabah. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı da görüştüğü diğer isimler oldu. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bu dönemde görüşme yaptı.
Başkan Erdoğan, 17 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla yapılan Dörtü Zirve'ye katıldı. Zirvede, koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Erdoğan, 26 Mart'ta yeni tip koronvirüs gündemiyle toplanan ve 2 saat 15 dakika süren G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne, 10 Nisan'da ise Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü zirvesine video konferansla katıldı.