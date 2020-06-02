2 gündür Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için protesto eden dolmuş esnafı ihale saatine kısa süre kala Belediye hizmet binası önünde bir araya geldi. İhaleye katılmak için binaya giren dolmuşçular ile belediye personeli arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti..