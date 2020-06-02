Gözler MEB’te! LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor. İyi bir lisede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, bu yıl 20 Haziran'da düzenlenecek lise giriş sınavlarına katılacak. Sınava çok az bir süre kalması nedeniyle LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava 10 gün kala sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.