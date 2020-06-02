Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı. O anlar kameraya da yansırken, zabıta ve ekiplere tepki gösterenler arasında CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç'in olması da dikkat çekti.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. Vefa Sokak'da bulunan zemin katlı ruhsatsız yapının yıkımını yapılırken zabıta memuru sözlü ve fiziksel olarak saldırıya uğradı.