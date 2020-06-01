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    • 02.06.2020 00:08
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    vatandaşına sahip çıktı! Beyninde tümör bulunan için 'e gönderildi

    'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan , 'nin gönderdiği la Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

    Türkiye yine vatandaşına sahip çıktı

    dünyanın her bölgesindeki vatandaşının yardım çağrısına koşmaya devam ediyor. 'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan , Türkiye'nin gönderdiği la Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

    Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde vatandaşının hizmetine koştuğunu ve bununla da gurur duyduğunu söyledi.

    Ekenel'in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunduğunu belirten Çoman, "Kızımızın yardım çağrısından sonra Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından Oslo'ya ulaştırılan bir ambulans uçakla kızımız Norveç'ten ülkemize gönderilmiştir." dedi.

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