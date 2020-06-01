Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2020 20:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2020 20:49
    ABONE OL

    Son dakika: 'da / operasyonu: Bir şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da, (/) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

    Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu

    'da, (/) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da mahkemece yakalama kararı verilen D.K'nin (35) gözaltına alınması için çalışma başlattı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gölhisar ilçesinde saklandığı adreste yakalanan D.K'nin ByLock kullanıcısı ve İstanbul'da "eyalet talebe mesulü" olduğu öne sürüldü.

    ADLİ KONTROL ŞARTILA SERBEST BIRAKILDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    D.K'nin eşinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: Bir şüpheli yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri