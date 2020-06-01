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    • 01.06.2020 20:44
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    'deki 142 kilogram eroin ele geçirildi: Piyasa değeri 35 milyon 250 bin lira

    'nin Yüksekova- sınırındaki Esendere 'nda şüpheli görülen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram eroin ele geçirildi. nun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olduğu belirtildi.



    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin bulundu.

    Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırı şüphe üzerine durdurdu.


    Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri tırın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.

    Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.



    Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.



    Tır şoförü gözaltına alındı.



    PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON 250 BİN LİRA
    Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 142 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.
    Haberler Güncel Hakkari'deki 142 kilogram eroin ele geçirildi: Piyasa değeri 35 milyon 250 bin lira
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