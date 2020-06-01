MSÜ tercihleri başladı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır? 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih ekranı!

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır sorusuna sınava girecek yüzbinlerce öğrenci yanıt arıyor. Askeri üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler, 2020 MSÜ tercih ekranını sorguluyor. 1 Haziran itibariyle başlayan tercihler 26 Haziran'da isesona erecek. Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2020-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.