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    • 01.06.2020 11:07
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Salgınla mücadele bitmedi"

    Türkiye'de salgınına karşı alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında hızlı bir düşüş yaşandı. Bugünden itibaren kapatılan bazı mekanlar açılarak yeni normal döneme geçildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni dönemle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. " dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Salgınla mücadele bitmedi

    virüs (kovid-19) salgınına karşı alınan önemli tedbirlerin ardından vaka sayılarında hızlı düşüş devam ediyor. Aynı oranda ölüm ve yoğun bakımda olan hasta sayısı da azalırken, bu gelişmeler yüzleri güldürüyor. 'ın geçtiğimiz günkü açıklamalarından sonra, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı mekanlar 1 Haziran'dan itibaren açıldı.

    "MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALLARINA RİAYET EDELİM"

    Cumhurbaşkalığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini; ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.

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