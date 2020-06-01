Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Salgınla mücadele bitmedi"

Koronavirüsvirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan önemli tedbirlerin ardından vaka sayılarında hızlı düşüş devam ediyor. Aynı oranda ölüm ve yoğun bakımda olan hasta sayısı da azalırken, bu gelişmeler yüzleri güldürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü açıklamalarından sonra, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı mekanlar 1 Haziran'dan itibaren açıldı.

"MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALLARINA RİAYET EDELİM"

Cumhurbaşkalığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini; ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.