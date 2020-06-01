MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2020-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Temmuz 2020 ayı içerisinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

7. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleştirilen adayların MYO tercihleri dikkate alınmayacaktır.

8. Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.