Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Barış Çakan, ezan okunurken araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürdü. Emniyet güçleri şüphelileri A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi kısa sürede gözaltına aldı. Adli işlemlerinin ardından üç şüpheli de tutuklandı. Bir kesim ise Kürtçe müzik sebebiyle öldürüldüğü yalanını yaydı.
Sosyal medya hesaplarından ise manipülasyon içerikli paylaşımlar yapıldı. İşin aslı yani Barış Çakan'ın ezan okunurken yüksek sesli müzik dinleyenleri uyardığı için öldürüldüğü ortaya çıktığı halde CHP ve HDP'liler sosyal medya hesaplarından yalan içeriği silmedi. İç karışıklık özlemini sürdürdü. Ayrıca işin aslı çok farklıyken, sosyal medyada olay çarpıtılarak provokasyon amaçlandı.
CHP NEYİN PEŞİNDE?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından şunları paylaştı: "Kürtçe uzun yıllar Türkiye'de bir suç dili olarak sayıldı. Halen de böyle görülüyor. #BarisCakan." Tanrıkulu bu içeriği silmedi.
HDP MANİPÜLASYONA ALTIN BULMUŞ GİBİ SEVİNDİ!
HDP'li milletvekilleri de ardı ardına olayla ilgili yalanlanan iddiaları doğru kabul edip açıklama yaptı. HDP'lilerin tweetleri ise şöyle:
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş: "Kürtçe şarkı söylediği için katledilen bir can! Barış Çakan aslında faili belli bir cinayetin kurbanıdır. Halkın içine kin ve nefret tohumu ekenler, halkı galeyana getirenler, barış söylemini bile yasaklayanlar işte eseriniz.
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz: "Barış" en büyük korkunuzdur. Kin ve nefret tohumlarıyla toplumu kutuplaştıranlar, #BarışÇakan 'ın katledilmesinden sorumlusunuz.
HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran: "Barış Kürtçe şarkı dinlediği için bıçaklanarak öldürüldü. İktidarın Kürt düşmanı politikaları toplumu zehirliyor, failler sadece bıçağı tutanlar değil, iktidarın kendisidir. Buna sessiz kalanlar da suça ortak oluyor."
HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: "Nefret iklimi bir can daha aldı. Barış Çakan, Kürtçe şarkı dinlediği için ırkçı bir cinayetle katledildi. İktidar, uyguladığı nefret siyaseti ile, nefret cinayetlerinin sorumlusudur. ABD'deki ırkçılığa laf ederken, memleketteki ırkçılığı görmemek riyakarlıktır. #BarisCakan."
CHP ve HDP'lilerin doğru olmayan bilgi üzerine kurulu tweetleri silmemesi dikkat çekti.
DAMLA KAYA/ SABAH