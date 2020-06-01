



HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran: "Barış Kürtçe şarkı dinlediği için bıçaklanarak öldürüldü. İktidarın Kürt düşmanı politikaları toplumu zehirliyor, failler sadece bıçağı tutanlar değil, iktidarın kendisidir. Buna sessiz kalanlar da suça ortak oluyor."



HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: "Nefret iklimi bir can daha aldı. Barış Çakan, Kürtçe şarkı dinlediği için ırkçı bir cinayetle katledildi. İktidar, uyguladığı nefret siyaseti ile, nefret cinayetlerinin sorumlusudur. ABD'deki ırkçılığa laf ederken, memleketteki ırkçılığı görmemek riyakarlıktır. #BarisCakan."



CHP ve HDP'lilerin doğru olmayan bilgi üzerine kurulu tweetleri silmemesi dikkat çekti.

DAMLA KAYA/ SABAH



