Terhisleri ertelenen 60 bin er ve erbaşın kışladaki 1 aylık bekleyişi sona erdi. Testi negatif çıkanlar evine gönderildi. Çıkış işlemleri sırasında sosyal mesafeye uyan askerlerin tek tek ateşlerinin ölçülmesi de dikkat çekti.Corona salgını nedeniyle askerlerin terhisleri de ertelendi. Bir aylık gecikmenin ardından dün teskerelerini alan askerler, memleketlerine gitti.