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    • 01.06.2020 Gazete
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    60 bin er ve erbaşın kışladaki 1 aylık bekleyişi sona erdi

    Terhisleri ertelenen 60 bin er ve erbaşın kışladaki 1 aylık bekleyişi sona erdi. Testi negatif çıkanlar evine gönderildi. Nizamiyeden çıkarken sosyal mesafeye uydular.

    Kışlada bayram
    Terhisleri ertelenen 60 bin er ve erbaşın kışladaki 1 aylık bekleyişi sona erdi. Testi negatif çıkanlar evine gönderildi. Çıkış işlemleri sırasında sosyal mesafeye uyan askerlerin tek tek ateşlerinin ölçülmesi de dikkat çekti.




    Corona salgını nedeniyle askerlerin terhisleri de ertelendi. Bir aylık gecikmenin ardından dün teskerelerini alan askerler, memleketlerine gitti.



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