16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

Yeşilköy'deki salgın hastanesinde KOVİD-19 hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in kişisel eşyalarının sergilendiği özel bir köşe yapıldı.

Murat Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu, "Çok mutluyuz. Çok gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Torunu Alara Gençoğlu ise, "Hastaneyi çok beğendik. Çok güzel bir hastane olmuş. Umarım iyi doktorlar yetişir bu hastanede. Umarım dedem onlara örnek olur." dedi.