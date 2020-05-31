Kovid-19 dumanda asılı kalıyor: Sigara gerçekten öldürür

Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, sigara dumanının Coronavirüs'ü taşıdığını söyledi. "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size virüs de getirebilir" dedi. Virüsün sigara dumanı ile yerleştiği yerde 9 gün kaldığını da sözlerine ekledi.
YÜZDE 100 GÜVENLİ
Corona kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, herkes deniz, kum ve güneş hayali kurmaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ise tatilcileri uyardı. Virüsün denizden bulaşmayacağını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Havuzda ise klorlanma süreci önemlidir. Yeteri kadar klor varsa burada virüsün yaşaması imkansızdır. İnsanlar bir başkasının tükürüğünü yutarlarsa, yakın mesafeden sıkıntı olabilir. Sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Plajda veya havuzda şezlonglarda yatarken eğer birbirlerine çok yakın duracaklarsa bunlardan kaçınmaları gerekiyor" dedi.
BİR KEZ DAHA MASKE VURGUSU
Bilimkurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü normalleşme süresince maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. "Virüsle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak" dedi.