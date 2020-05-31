Kovid-19 dumanda asılı kalıyor: Sigara gerçekten öldürür





YÜZDE 100 GÜVENLİ

Corona kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, herkes deniz, kum ve güneş hayali kurmaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ise tatilcileri uyardı. Virüsün denizden bulaşmayacağını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Havuzda ise klorlanma süreci önemlidir. Yeteri kadar klor varsa burada virüsün yaşaması imkansızdır. İnsanlar bir başkasının tükürüğünü yutarlarsa, yakın mesafeden sıkıntı olabilir. Sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Plajda veya havuzda şezlonglarda yatarken eğer birbirlerine çok yakın duracaklarsa bunlardan kaçınmaları gerekiyor" dedi.

