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    • 31.05.2020 Gazete
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    Kovid-19 dumanda asılı kalıyor: Sigara gerçekten öldürür

    Corona dumanda asılı kalıyor... Uzak dur uzun yaşa. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, tiryakilerden uzak durun çağrısı yaptı: Duman 2 metreden size gelıyorsa virüsü de getirir.



    Ankara'da     Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, sigara dumanının Coronavirüs'ü taşıdığını söyledi. "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size virüs de getirebilir" dedi. Virüsün sigara dumanı ile yerleştiği yerde 9 gün kaldığını da sözlerine ekledi.



    YÜZDE 100 GÜVENLİ
    Corona kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, herkes deniz, kum ve güneş hayali kurmaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ise tatilcileri uyardı. Virüsün denizden bulaşmayacağını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Havuzda ise klorlanma süreci önemlidir. Yeteri kadar klor varsa burada virüsün yaşaması imkansızdır. İnsanlar bir başkasının tükürüğünü yutarlarsa, yakın mesafeden sıkıntı olabilir. Sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Plajda veya havuzda şezlonglarda yatarken eğer birbirlerine çok yakın duracaklarsa bunlardan kaçınmaları gerekiyor" dedi.



    BİR KEZ DAHA MASKE VURGUSU
    Bilimkurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü normalleşme süresince maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. "Virüsle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak" dedi.



    YEMEZLER SENİ CORONA
    KAFE, lokanta ve restoranların yarın hizmete gireceği açıklandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, uyardı: Buralarda tek kullanımlık servis ürünlerinin kullanılmalı. Eşyalar, 60 derece sıcaklıkta yıkanmalı.


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