Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit tarafından yapılan ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi bugün hizmete giriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılıştan hemen önce Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Sultan II. Abdülhamid'in 129 yıl önce Hadımköy'e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu. Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.