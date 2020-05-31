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    • 31.05.2020 16:15
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    Başkan 'dan Dr. paylaşımı!

    Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit tarafından yapılan ve Başkan Erdoğan’ın talimatıyla restore edilen Dr. bugün hizmete giriyor. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan , “Sultan II. Abdülhamid’in 129 yıl önce Hadımköy’e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu” dedi.

    Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit tarafından yapılan ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Dr. bugün hizmete giriyor.

    Başkan , açılıştan hemen önce Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Sultan II. Abdülhamid'in 129 yıl önce Hadımköy'e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu. Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı!
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