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    • 30.05.2020 16:41
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    Son dakika: deki 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... ’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan ve olduğu, birinin ise sözde cephe sorumlusu olduğu tespit edildi.

    İç güvenlik operasyonları kapsamında, Herekol kırsalında, koordinesinde devam eden operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'de yer aldığı tespit edildi.

    Gri Liste'de yer alan teröristlerden birinin sözde YJA- Star sorumlusu Beritan Van kod adlı olduğu, diğerinin sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu Serhildan, Evrak kod adlı olduğu tespit edildi.

    Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise, sözde Herekol sorumlusu Sidar Kamışlı kod adlı terörist olduğu belirlendi.

    kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde başlatılan hava destekli operasyonda, Jandarma , Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ile Güvenlik Korucularından oluşan birliklerce 2 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, bölgeye yeni birlikler sevk edilmiş, yapılan takip sonucu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle son 2 günde Siirt Herekol kırsalında 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.

    Operasyonda çok sayıda mühimmat, örgütsel döküman ve örgütsel haberleşmeyi sağlayan büyük telsizler ile şu ana kadar yaklaşık 4 ton gıda malzemesi ve diğer yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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