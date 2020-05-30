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    • 30.05.2020 Gazete
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    Prof. Dr. normalleşme sürecini değerlendirdi: 6 ay daha sabır

    Prof. Dr. , Coronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecini değerlendirdi. Bir kez daha maske takılmasını ve sosyal mesafeye uyulmasını söyledi.



    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Corona ile mücadelede son durumu değerlendirdi.



    "Bizde birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında. Bu son derece olumlu azalma. Hızla sıfırlara inerse bu 'Bazı vakaları atlıyor olabiliriz' anlamına gelir" dedi. Maskeyi ve mesafeyi bırakmanın 4-6 aydan daha sonraki dönemde olabileceğini söyledi.



    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, maskenin doğru kullanımına yönelik bilgiler verdi. "Maske ağız ve burnu kapatmalı. En sık yapılan yanlış, maske takılıyken elimizle maskeye dokunmaktır. Maskeye dokunduktan sonra ağzımıza veya burnumuza dokunursak kendimiz virüsü kapabiliriz" dedi.



    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme süreciyle ilgili şu uyarıları yaptı: Tehlike geçmedi. Tekrar evlerimize hapsolmamak için maske, mesafe ve hijyenden ödün veremeyiz.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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