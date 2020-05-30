



"Bizde birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında. Bu son derece olumlu azalma. Hızla sıfırlara inerse bu 'Bazı vakaları atlıyor olabiliriz' anlamına gelir" dedi. Maskeyi ve mesafeyi bırakmanın 4-6 aydan daha sonraki dönemde olabileceğini söyledi.