Starbucks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Starbucks şubeleri hafta içi her gün mesaiye 07:30'da başlar ve kapanış saat olan 23:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet verir. Starbucks öğle arası tatili vermemektedir.
STARBUCKS NE ZAMAN AÇILIYOR?
Starbuck'ın şubelerinin 1 Haziran tarihi itibariyle açılması bekleniyor. Starbuck ve kafeler 22'ye kadar açık olacak.
STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ
Starbucks şubeleri hafta içi her gün mesaiye 07:30'da başlar ve kapanış saat olan 23:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet verir. Starbucks öğle arası tatili vermemektedir.
Starbucks şubeleri 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde, dini ve resmi bayramlarda da açıktır.
Starbucks Türkiye Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak, Anel Plaza No: 5/4, Zemin Kat, Pk: 34768, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır.
Starbucks Telefon Numarası: 444 47 49
STARBUCKS HAKKINDA
Starbucks, ABD'li kahve dükkânları zinciridir. Adını Moby Dick'teki "Starbuck" adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks'ın ilk mağazası 1971 yılında, öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ve yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen bir yerde açıldı.
1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri başka bir mağaza satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti.
Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, Illinois'de açtı. Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası ise 1996 yılında Tokyo'da açıldı. Starbucks bugün 65 ülkede 21.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.
STARBUCKS MAĞAZALARINI AÇIYOR
Starbucks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.
Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.
Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi.