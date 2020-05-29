1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri başka bir mağaza satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti.

Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, Illinois'de açtı. Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası ise 1996 yılında Tokyo'da açıldı. Starbucks bugün 65 ülkede 21.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.