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    • 29.05.2020 19:13
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    Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı

    Başkan , sosyal medya hesabından nin 'e açılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Fatih sondaj gemimiz, 'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'dan 'Fatih sondaj gemisi' paylaşımı!

    Başkan , sosyal medya hesabından nin 'e açılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Erdoğan paylaşımında, "Fatih sondaj gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Paylaşımda yer alan grafikte ise Erdoğan'ın, "Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih Sondaj Gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim'den muvaffakiyeler diliyorum." sözleri yer aldı.

    Fatih gemisinin, Ayasofya kadrajında çekilmiş fotoğrafının yer aldığı grafikte gemiye ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı.

    229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki geminin, 12 bin metre sondaj derinliğine sahip olduğu belirtildi.

    Ayrıca 6. nesil üst düzey teknolojisi ve aktif konumlandırma sistemine sahip olan gemide 200'den fazla personelin görev yaptığı kaydedildi.

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