Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 29 Mayıs koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerine yer verdi.