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    • 29.05.2020 19:33
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    Son dakika: 29 Mayıs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Twitter üzerinden 29 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Twitter üzerinden 29 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca açıklamasında, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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