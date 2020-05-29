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    • 29.05.2020 Gazete
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    Kışlada ikinci bayram: Terhisler başlıyor

    Coronavirüs salgını nedeniyle askerlik işlemleri bir süreliğine ertelenmişti. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlünün hangi tarihte terhis olacağı belli oldu.

    Terhisler başlıyor
    Coronavirüs salgını nedeniyle askerlik işlemleri bir süreliğine ertelenmişti. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlünün hangi tarihte terhis olacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanı , "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. Öncelikli amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek" dedi.
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