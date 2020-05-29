İbrahim Özdabak kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Ne karikatür çizdi?

Uzun süredir FETÖ terör örgütünü destekler mahiyetteki yayınları ile dikkat çeken Yeni Asya gazetesinden ülkemizin Cumhurbaşkanını darbe iması ile kötüleyen çirkin bir paylaşım geldi. İbrahim Özdabak imzalı bu karikatürün internete düşmesiyle birlikte gündemde İbrahim Özdabak kimdir? Sorgulamalarının yapılmasına neden oldu.
İBRAHİM ÖZDABAK KİMDİR?
İbrahim Özdabak1957 yılında Şebinkarahisar'da doğdu. İlkokulu İstiklal İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Şebinkarahisar Lisesi'nde okudu. Yeni Asya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Özdabak "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla açılan davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası almıştı.
İBRAHİM ÖZDABAK NE KARİKATÜRÜ ÇİZDİ?
Bir süre önce Yeni Asya'nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla açılan davada 1 yıl 8 ay, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Özdabak ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası almıştı.
Aynı zamanda gazetede karikatürler de çizen İbrahim Özdabak bu kez, dün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2012 yılında çizdiği bir karikatür ile yeniden hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki askerin arasında gözaltına alınıp götürürken resmeden İbrahim Özdabak'ın bu sözde "karikatürüne" çok sert tepkiler geldi.
"FİKRİ NAMUSSUZLUK"
Yeni Asya'nın bu çirkin çizimine AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar "Fikri namussuzluk. Haysiyet cellatlılığı. Darbe çığırtkanlığı." notu düşerek tepkisini gösterirken, Şevki Karabekiroğlu ise "Kahpeliğinen net resmi budur." yorumu yaptı.
İŞTE O ALÇAK KARİKATÜR