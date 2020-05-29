İbrahim Özdabak kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Ne karikatür çizdi?

İBRAHİM ÖZDABAK NE KARİKATÜRÜ ÇİZDİ?



Bir süre önce Yeni Asya'nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla açılan davada 1 yıl 8 ay, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Özdabak ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası almıştı.

Aynı zamanda gazetede karikatürler de çizen İbrahim Özdabak bu kez, dün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2012 yılında çizdiği bir karikatür ile yeniden hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki askerin arasında gözaltına alınıp götürürken resmeden İbrahim Özdabak'ın bu sözde "karikatürüne" çok sert tepkiler geldi.