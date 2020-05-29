Adliyeler ne zaman açılıyor? Normalleşme sonrası davalar ne zaman başlar?

HSK'nin "yeni normale dönüş eylem planı" şöyle:

"1- Tutuklu, (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020'ye kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak.

2- Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran 2020'den itibaren başlatılacak.

3- Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 1 Haziran 2020 itibarıyla sonlandırılacak.

4- Adli yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından, suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesi sağlanacak. Her bir mahkeme ve cumhuriyet başsavcılığının, dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekecek.