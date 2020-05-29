Uzun bir aranın ardından belirli camilerde yeniden cemaat ile birlikte cuma namazı kılınacak. Peki İstanbul'da 29 Mayıs cuma namazı yarın hangi ilçelerde ve hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı içeride değil avluda kılınacak ve herkes kendi seccadesini getirecek. İşte ilçe ilçe cuma namazı kılınacak cami listesi.... Corona virüs ile mücadele kapsamında ülkemizdeki camiler ibadete kapatılmıştı. Müslüman alemi sık sık Cuma namazı camilerde ne zaman kılınacak? Sorusunun yanıtını aradı. Uzun bir aradan sonra Türkiye'deki camiler yeniden ibadete açıldı. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'ndan sonra normalleşme takvimi devreye sokuldu. Diyanet İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı kılınacak camileri yayınladı.
İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
CAMİDE UYGULANACAK KURALLAR BELİRLENDİ!
İstanbul Valiliği açıklamasına göre; Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.
-Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
-Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.
-Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.
-Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.
-Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.
-Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.
-Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.
-Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
-Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.
-Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.
-Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.
-Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.
-Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.
-Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.
Heyetin görevleri:
Cemaatin belirtilen şartlar dâhilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.
29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır.
İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır.
CUMA HEYETİ NE YAPACAK?
Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacak. Heyetin görevleri şöyle:
*Cemaatin belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi,
*Saf tutarken korona mesafesine uyması
*İçeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması,
*Cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dağılmalarını sağlayacak.
Abdesthane kapalı olacak, maske şart
Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacak. Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.
Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacak.
Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak. Mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.
Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacak.
Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümleri her gün dezenfekte edilecek. Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, II/31).
Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).
Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)'in emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).
Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)'den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.