CUMA HEYETİ NE YAPACAK?

Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacak. Heyetin görevleri şöyle:

*Cemaatin belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi,

*Saf tutarken korona mesafesine uyması

*İçeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması,

*Cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dağılmalarını sağlayacak.

Abdesthane kapalı olacak, maske şart

Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacak. Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.

Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacak.

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.