Deniz suyu ve güneş Kovid-19'un etkisini azaltıyor!





ABD'de önemli bir Coronavirüs araştırması sonuçlandı. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı araştırmaya göre tatilde tuzlu denizler tercih edilmeli. Tuzlu suyun Covid-19 üzerinde ciddi etkili olduğu ve güneşle temas ettiğinde virüsün gücünün azaldığı belirlendi. Uzmanlar, "Tuzlu suyun virüsler üzerinde etkili olduğunu biliyorduk. Ancak birçok etken maddesi Covid-19'da etkili değildi. Tuzlu su ve güneşin virüs üzerinde etkili olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.





ÇARŞI AÇILIYOR

Coronavirüs nedeniyle kapatılan Mısır Çarşısı, eski günlerine dönecek. 1 Haziran'dan itibaren yine müşteri kabul edecek.



KOLONYA BULAŞTIRIR

Prof. Dr. Ayşe Topçu'dan uyarı: Yüzde 70'ten fazla alkol içeren kolonya virüsü öldürmez. Bulaştırır.



VİRÜS ÇAMURU

İlk kez Türk bilimadamları araştırdı. Samsun ve İstanbul'un çamurunda bile yoğun olarak Coronavirüs'e rastlandı. Dünya şokta!

