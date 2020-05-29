Deniz suyu ve güneş Kovid-19'un etkisini azaltıyor!

ABD'de önemli bir Coronavirüs araştırması sonuçlandı. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı araştırmaya göre tatilde tuzlu denizler tercih edilmeli. Tuzlu suyun Covid-19 üzerinde ciddi etkili olduğu ve güneşle temas ettiğinde virüsün gücünün azaldığı belirlendi. Uzmanlar, "Tuzlu suyun virüsler üzerinde etkili olduğunu biliyorduk. Ancak birçok etken maddesi Covid-19'da etkili değildi. Tuzlu su ve güneşin virüs üzerinde etkili olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.
ÇARŞI AÇILIYOR
Coronavirüs nedeniyle kapatılan Mısır Çarşısı, eski günlerine dönecek. 1 Haziran'dan itibaren yine müşteri kabul edecek.
KOLONYA BULAŞTIRIR
Prof. Dr. Ayşe Topçu'dan uyarı: Yüzde 70'ten fazla alkol içeren kolonya virüsü öldürmez. Bulaştırır.
VİRÜS ÇAMURU
İlk kez Türk bilimadamları araştırdı. Samsun ve İstanbul'un çamurunda bile yoğun olarak Coronavirüs'e rastlandı. Dünya şokta!
BİZ BÜYÜK DEVLETİZ
FRANSA'DA yaşayan ancak tedavi edilmeyen kanser hastası Emine Eskil, ambulans uçakla yurda getirilecek. TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Eskil ailesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yardım istedi. Büyük medeniyetin, yüz ölçümü, nüfus, para, teknolojiyle değil insanlığın yardımı için 'Kimse yok mu?' dediği zor zamanlarda 'Ben varım' diyerek el uzatıldı. Biz büyük bir devletiz" dedi.
YANCILIK BİTİYOR!
ANKARA Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerin açılmasından sonra alınan önlemleri açıkladı: Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak. Cam bardak yerine plastik veya karton bardaklar olacak. Herkes maskesini takacak. Eldivensiz kimse olmayacak.
VİRÜS YAPIŞIR
PROF. Dr. Ayşe Wilke Topçu, kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.
Topçu, virüsle ilgili şu açıklamayı yaptı: Bu hastalık belirtisiz de geçirilebiliyor. Buna dikkat ediyoruz. Hastalarda kullanılan plazma tedavisinde bu hastalığı geçirenlerin kanı alınıyor ve plazma ayrılarak hastalara veriliyor.
CAMİLER HAZIR
CORONAVIRÜS tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camii'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak. Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin maske takması zorunlu oldu.
YARIN MARKET KASAP AÇIK
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar açık olacak. Yarın ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Fırınlar ise cumartesi-pazar satış yapabilecek.
İYİLEŞENLER HIZLA ARTIYOR
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı. Dün toplam 33 bin 559 test yapıldığını ve bin 182 yeni vaka tanısı konulduğunu belirten bakanlık, toplam iyileşen sayısının da 124 bin 369'e yükseldiğini belirtti.