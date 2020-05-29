AK Parti hükümetine karşı ilk sokak eylemi: Gezi kalkışması!

Sanıklardan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi yurt dışına firar etti.

589 ARAÇ YAKILDI, 409 BİNA TAHRİP EDİLDİ

Gezi kalkışmasında, özel ve kamuya ait 589 aracı yakıldı, aralarında işyeri, parti ve kamu binalarının da yer aldığı 409 binayı tahrip edildi. Sokak ve caddelerde barikatlar kuruldu.

ERDOĞAN: SOROS MİLLETLERİ BÖLÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişinin (Osman Kavala) şu anda içeride olduğunu belirterek, "Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye'deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp, bölen işte bu özellikle terör eylemlerine her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride" ifadelerini kullanmıştı.