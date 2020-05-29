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    • 29.05.2020 19:51
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    29 Mayıs açıklandı! MPİ tam liste sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    29 Mayıs için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen çekilişler tamamlanarak tam liste halinde duyuruldu. Bayilerden bilet alanlar hangi numaralara ikramiye isabet ettiğini sorgulatıyor. 29 Mayıs Cuma tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından sonuçlar açıklandı. İşte tam liste sonuçlar...

    29 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklandı!

    29 Mayıs Milli Piyango sonuçları için gün boyunca süren bekleyiş son buldu. Sonuçlar, bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından tam liste halinde vatandaşlara duyuruldu. Bilindiği üzere Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. Peki, 29 Mayıs Milli Piyango sonuçlarına göre hangi biletlere ikramiye isabet etti? İşte o sorunun yanıtı...

    29 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

    3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

    156482

    100000 TL ikramiye kazanan numaralar

    297938

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar

    004252 052537 060381 070065 085659 096327
    195998 244372 260734 268582 316749 332320
    333135 348860 351801 362558 375716 492378
    527037 544289

    1000 TL ikramiye kazanan numaralar

    012184 037246 042280 053251 053816 060253
    063402 086115 087446 097966 111277 117335
    123510 164328 186664 188942 194860 196576
    216004 224403 229550 248162 263251 266541
    306909 307758 330591 337470 340295 366264
    372488 375419 395048 396830 404898 423593
    429872 434019 434974 442129 455253 456957
    469732 472326 507458 513257 562991 577808
    581918 582310

    Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

    00385 02757 04137 13477 22768 27449
    29322 30026 30920 31980 37134 38195
    38695 41484 41991 43892 46585 47222
    47602 54464 55523 57170 58418 62253
    62527 63933 66834 66876 66986 68344
    70178 71390 73233 76072 76297 76500
    88450 89005 92315 96435

    Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

    0143 0154 0793 1055 1564 1966
    2131 2998 3031 3269 3302 4135
    4614 4718 4734 5268 5434 5806
    6053 6466 6479 6616 7017 7145
    7457 7561 8694 8980 9254 9765

    Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

    137 185 200 229 269 272
    341 373 416 456 462 544
    625 667 693 747 772 825
    891 901

    Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

    04 11 17 20 32 38
    96

    Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

    2 5

    3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

    056482 106482 116482 126482 136482 146482
    150482 151482 152482 153482 154482 155482
    156082 156182 156282 156382 156402 156412
    156422 156432 156442 156452 156462 156472
    156480 156481 156483 156484 156485 156486
    156487 156488 156489 156492 156582 156682
    156782 156882 156982 157482 158482 159482
    166482 176482 186482 196482 256482 356482
    456482 556482
    Haberler Güncel 29 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ tam liste sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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