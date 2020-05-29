29 Mayıs Milli Piyango sonuçları için gün boyunca süren bekleyiş son buldu. Sonuçlar, bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından tam liste halinde vatandaşlara duyuruldu. Bilindiği üzere Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. Peki, 29 Mayıs Milli Piyango sonuçlarına göre hangi biletlere ikramiye isabet etti? İşte o sorunun yanıtı...

29 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

156482

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

297938

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

004252 052537 060381 070065 085659 096327

195998 244372 260734 268582 316749 332320

333135 348860 351801 362558 375716 492378

527037 544289