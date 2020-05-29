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    • 29.05.2020 09:38
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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan provokatör 'e tarihi cevap!

    Özellikle hassas toplumsal olaylarda ortaya çıkarak provokatörlük yapan ’in 1 Haziran sonrası alınan kreşler ve altı kararı hakkındaki paylaşımı da alay konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Laçin'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

    Bakan Selçuk'tan provokatöre tarihi cevap!

    Milli ve dini değerlerimize dil uzatarak haber olmayı alışkanlık haline getiren oyuncu , 1 Haziran'dan sonra açılması kararlaştırılan kreşler ve gündüz bakım evleri ve altı kısıtlaması ile ilgili kararı küçümsemeye kalkmaya çalışırken rezil oldu.

    BAKAN SELÇUK'TAN LAÇİN'E TARİHİ CEVAP
    Berna Laçin hesabı Twitter'dan "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" şeklinde paylaşım yaptı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ise Laçin'e "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" şeklinde imalı paylaşımda bulundu.

    Haberler Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan provokatör Berna Laçin'e tarihi cevap!
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