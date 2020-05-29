Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. 29 Mayıs korona tablosu, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara açıklıyor. Peki, bugün ölüm ve iyileşen sayısı ne kadar oldu? İşte detaylar...

CORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.