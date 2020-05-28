Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri sorgula MSB ASAL! Celp işlemleri ne zaman?

Askerlik yerleri sorgula! Askerlik yerleri açıklandı mı? Celp işlemleri ne zaman? MSB ASAL askerlik yerleri sorgulama sayfası binlerce genç tarafından sorgulanıyor. Celp dönemlerinin başlamasıyla birlikte askere gidecek gençlerin nerede olacağı da belli olacak. Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları bugün duyuruluyor. Peki, askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte, askerlik yerleri hakkında tüm merak edilenler!
CELP İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
İŞTE SEVK TARİHLERİ
Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.
Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.
Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.
ASKERLİK YERLERİ SORGULA!
MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.
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1 AY ERTELENMİŞTİ
Milli Savunma Bakanlığı, korona salgını tehlikesi nedeniyle askerlik celp ve terhis tarihlerinin 1 ay ertelendiğini duyurmuştu. Mayıs ayının ilk günü askere gideceklerin Haziran ayında, Nisan ayının sonunda terhis olacak askerlerin ise Mayıs ayının sonunda terhis olması yönünde karar alındı.
SEVK ÖNCESİ COVİD-19 TESTİ YAPILACAK
Asker adayları belirtilen tarihler içerisinde ASAL sevk başvurusu oluşturmak için e-devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklar.
Burada kendilerine sunulan covid-19 anketini doldurduktan sonra sistemin kendilerini yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarına gidecekler.
Yönlendirilen sağlık kuruluşunda covid-19 testi yapıldıktan sonra kuruluştan test sonucunun çıkacağı tarihi ve bireysel izolasyonun nasıl yapılacağını öğrenecekler.
Test sonucunun öğrenilmesinin ardındansa eğer sonuç negatif çıkarsa yine e-devlet'e girilerek ASAL sevk başvurusu bağlantısına tıklanacak ve buradan belge alınarak birliğe katılış gerçekleştirilecek.